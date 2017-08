عمران خان یہ چیز بہت شوق سے پیتے ہیں اور ایک دفعہ مجھے کہا کہ۔۔۔۔۔ عائشہ گلالئی نے اب تک سب سے زوردار دھماکہ کردیا

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان تحریک انصاف کی ”باغی “ رکن قومی اسمبلی عائشہ گلالئی نے چیئرمین پی ٹی آئی پر لفظی وار کرنا شروع کردئیے ہیں۔

انہوں نے اپنی ہنگامی پریس کانفرنس کے بعد بھی عمران خان کو نہیں چھوڑا اور ان پر ذاتی نوعیت کے حملے کرنا شروع کردئیے ہیں۔ عائشہ گلالئی نے مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹپر ٹویٹ ‘‘ کرتے ہوئے کہا ہے کہ عمران خان اور ان کی پارٹی کے اعلیٰ ممبران بنی گالہ میں ’’ محافل مے نوشی‘‘ منعقد کرتے ہیں اور انہوں نے ایک مرتبہ مجھے موبائل فون پر پیغام بھیجا تھا کہ تم بھی اس پارٹی میں شریک ہو لیکن میں نے اس دعوت کو نظر انداز کردیا تھا ۔

Imran Khan & PTI's elite members used to have wine party at Bala Gala. I was once texted to pay him visit at one such party, but I ignored.