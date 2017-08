”عائشہ پچھلے ہفتے امیر مقام سے ملی اور جمعہ کو مجھ سے ملاقات ہوئی تو کہنے لگی کہ۔۔۔“ زرتاج گل وزیر نے عائشہ گلالئی کے بارے میں تہلکہ خیز انکشاف کر دیا، ایسا راز بتا دیا کہ نیا ہنگامہ کھڑا ہو گیا

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان تحریک انصاف (پی ٹی آئی) کی رہنماءزرتاج گل وزیر نے کہا ہے کہ عائشہ جمعہ کے روز مجھ سے ملی تو وہ نواز شریف کی نااہلی پر خوش نہیں تھیں جس پر مجھے یہ شک ہوا کہ وہ پاکستان مسلم (ن) کیساتھ رابطے میں ہیں۔

تفصیلات کے مطابق زرتاج گل وزیر نے ٹوئٹر پر جاری بیان میں کہا ہے کہ ”عائشہ میرے لئے بہن سے بھی زیادہ کی حیثیت رکھتی تھی لیکن آج اس نے میرا دل توڑ دیا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ اس قدر لالچی ہے کہ خود کو بھی بیچ دے گی۔“

Ash was more than sister to me but today she break my heart i never thought that ash would be such greedy to sold her out #AyeshaGulalai pic.twitter.com/hZtvqsftI3 — Zartaj Gul Wazir (@ZartajGWazir) August 1, 2017

ایک اور ٹویٹ میں انہوں نے دعویٰ کیا کہ ”میں عائشہ سے جمعہ کے روز ملی تو وہ نواز شریف کی نااہلی پر خوش نہیں تھی جس پر مجھے شک ہوا کہ وہ پاکستان مسلم لیگ (ن) کے ساتھ رابطے میں ہے۔“

I meet ayesha on friday she wasn't happy on nawaz sharif disqualification i had doubt that she might be in contact with pmln #AyeshaGulalai — Zartaj Gul Wazir (@ZartajGWazir) August 1, 2017

انہوں نے ایک اور ٹویٹ کیا کہ ”عائشہ گلالئی پچھلے ہفتے امیر مقام سے ملی اور آج اس نے پی ٹی آئی چھوڑ دی ہے۔ اور وہ چند دنوں میں پاکستان مسلم لیگ (ن) میں شامل ہو جائے گی، اس کے ساتھ ڈیل ہو چکی ہے۔“