کیا شیریں مزاری کی بیٹی بھی مان گئی؟ حیران کن خبر آگئی

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) ڈاکٹر شیریں مزاری کو تحریک انصاف کی انتہائی سرگرم کارکن سمجھا جاتا ہے جو ہر محاذ پر صف اول پر نظر آتی ہیں لیکن ان کی بیٹی ایمان حاضر مزاری کو شاید تحریک انصاف میں دلچسپی نہیں تاہم اب انہوں نے ٹوئٹر پر ایسی بات کہہ دی ہے کہ ان کی والدہ کو بھی یگ گونہ طمانیت محسوس ہوگی۔

این اے 122 لاہور کے ضمنی انتخابات کے دوران مسلم لیگ ن کے امیدوار سردار ایاز صادق سے ملاقات کرکے راتوں رات خبروں کی زینت بننے والی ایمان حاضر مزاری سوشل میڈیا پر کافی سرگرم ہیں ۔ وہ اکثر اوقات حکمران جماعت کے حق اور اپنی والدہ کی جماعت پی ٹی آئی کی مخالفت کرتی نظر آتی ہیں تاہم اب انہوں نے پی ٹی آئی کے حق میں ٹویٹ کرکے سب کو ہی حیران کردیا ہے۔ ایمان مزاری نے اپنے ٹویٹ میں لکھا ” مجھے یہ کہنا پڑے گا کہ پی ٹی آئی کے نعرے بہت ہی من کو بھانے والے ہیں، گزشتہ ایک ہفتے سے میرے خیالوں اور خوابوں میں ایک ہی بات گونجتی رہتی ہے اور وہ ’ گلی گلی میں شور ہے، نواز شریف چور ہے“۔

ایمان حاضر مزاری کی جانب سے پی ٹی آئی کے حق میں کی جانے والی ٹویٹ سے یہ تو واضح ہوتا ہے کہ ان کا جھکاﺅ اب اپنی والدہ کی پارٹی کی جانب ہو رہا ہے تاہم اس کا حتمی پتہ تو باقاعدہ اعلان کے بعد ہی لگے گا۔

I must say that PTI comes up w/ catchy slogans. For the last week, my dreams/nightmares have featured: گلی گلی میں شور ہے، نواز شریف چور ہے۔