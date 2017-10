اسلام آباد زلزلے سے لرز اٹھا

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) وفاقی دارالحکومت میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کئے گئے جس کے باعث لوگوں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔

زلزلے کے جھٹکے محسوس کئے تقریباً 7 سیکنڈ تک محسوس کئے گئے جس پر لوگوں میں شدید خوف و ہراس پھیل گیا اور وہ اپنے گھروں اور دفاتر سے کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے باہر نکل آئے تاہم زلزلے کے باعث کوئی مالی و جانی نقصان نہیں ہوا۔

زلزلے سے متعلق اسلام آباد میں موجود افراد نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹوں پر بھی آگاہ کیا اور اپنی خیریت بتانے کیساتھ دیگر لوگوں کی خیر و عافیت کیلئے دعاگو رہے۔

#earthquake just a moment ago in Islamabad

Allah reham. That was a scary earthquake in islamabad