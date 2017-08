عائشہ گلالئی نے عمران خان کی جانب سے بھیجے جانے والے 13پیغامات جیونیوز کے صحافی کو دیئے ہیں :مبشر زیدی

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن )پاکستان تحریک انصاف چھوڑنے والی عائشہ گلالئی نے عمران خان پر غیر مناسب پیغامات بھیجنے کا انتہائی سنگین الزام عائد کیاہے اور اس حوالے سے انہو ںنے کہا کہ وہ وقت آنے پر ثبوت سامنے لائیں گی تاہم اب سینئر صحافی نے دعویٰ کیاہے کہ انہوں نے وہ ثبوت ایک صحافی کو دیدیے ہیں ۔

مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری پیغام میں نجی ٹی وی کے صحافی مبشر زیدی نے دعویٰ کیاہے کہ عائشہ گلالئی نے عمران خان کی جانب سے انہیں بھیجے جانے والے 13پیغامات نجی ٹی وی جیونیوز کے کسی اینکر کو دے دیئے ہیں ۔

دوسری جانب عمران خان نے عائشہ گلالئی کی جانب سے لگائے جانے والے تمام الزامات کو مسترد کردیاہے اور کہاہے کہ انہیں شک ہے اور افسوس ہے کہ ن لیگ نے عائشہ گلالئی کو استعمال کیا ۔

#AyeshaGulalai apparently shared 13 messages sent by @ImranKhanPTI to a @geonews_urdu anchor