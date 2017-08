”میری ابھی نعیم الحق سے بات ہوئی ہے، ان کا کہنا ہے کہ عائشہ گلالئی کو شادی کیلئے۔۔۔“ شفقت محمود بھی سامنے آ گئے، ایسا انکشاف کر دیا جس کی کسی کو بھی توقع نہ تھی، تحریک انصاف میں کھلبلی مچ گئی

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان تحریک انصاف (پی ٹی آئی) کے رہنماءشفقت محمود نے کہا ہے کہ نعیم الحق کا ٹوئٹر اکاﺅنٹ ہیک ہو گیا ہے اور ہیک کرنے والوں نے عائشہ گلالئی سے متعلق غلط ٹویٹ کی ہے۔

نعیم الحق کے اکاﺅنٹ سے ہونے والی ٹویٹ میں کہا گیا تھا ”کیا مجھے عائشہ گلالئی کے ساتھ شادی کی بات پر معافی مانگنی چاہیے؟ نہیں میں ایسا بالکل بھی نہیں سمجھتا، کسی کو شادی کی پیشکش کرنے میں کچھ بھی غلط نہیں ہے۔“

تاہم اب شفقت محمود نے دعویٰ کیا ہے کہ نعیم الحق کا ٹوئٹر اکاﺅنٹ ہیک ہو گیا اور اس ضمن میں ان سے بات ہوئی ہے۔ شفقت محمود کی جانب سے کئے گئے ٹویٹ میں کہا گیا ” میری ابھی نعیم الحق سے بات ہوئی۔ انہوں نے بتایا کہ ان کا ٹوئٹر اکاﺅنٹ ہیک ہو گیا ہے جس کے بعد عائشہ گلالئی سے متعلق غلط ٹویٹ کی گئی۔“

Just spoke to Naeem ul Haq. He told me his twitter account has been hacked and false tweets regarding Ayesha Gulalai posted in his name