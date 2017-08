ہم اس آدمی کو 15لاکھ روپے دیں گے جو اس وقت نعیم الحق کا فون ان سے لے لے: فرحان خان ورک

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن) عائشہ گلالئی نے عمران خان پر الزامات کے بعد نعیم الحق کا بھی بھانڈا پھوڑدیا اور دعویٰ کیا کہ نعیم الحق نے بھی انہیں شادی کی پیشکش کی جس پر نعیم الحق نے ٹوئیٹ کی کہ عائشہ گلالئی سے شادی کے بارے میں تبادلہ خیال کرنے پرمجھے معافی مانگنی چاہیے ،نہیں میرانہیں خیال کیونکہ اس میں کوئی برائی نہیں تاہم بعدا زاں تحریک انصاف کی طرف سے موقف اپنایاگیاکہ پارٹی ترجمان نعیم الحق کا ٹوئیٹر اکاﺅنٹ ہیک ہوگیا اور اس سے نعیم الحق کا کوئی تعلق نہیں تاہم تب تک تحریک انصاف کی اپنی ہی سوشل میڈیا نے نعیم الحق کو زوردار جھٹکادیدیا اور فرحان خان ورک نے اعلان کردیا کہ ’تحریک انصاف کے کارکنان اس شخص کو ڈیڑھ ملین روپے دینے کو تیار ہیں جو اسی وقت نعیم الحق سے ان کا فون لے لے ، اب دیکھتے ہیں‘۔

Insafians are ready to donate Rs 1.5 Million to any human being who removes the cell phone away from Naeem Ul Haque right now. Let's see now — Farhan K Virk (@FarhanKVirk) August 3, 2017



گزشتہ رات مائیکروبلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹرپر فرحان خان ورک نے لکھاکہ ’مجھے امید ہے کہ نعیم صاحب کا اکاﺅنٹ ہیک ہوچکا ہے اور ہم سب کو یہی توقع ہونی چاہیے ، اب سوتے ہیں ، صبح دیکھیں گے ۔

I hope Naeem Sahb's account is hacked. That's what we should all hope. Let's sleep now guys. Subah dekhain gay. — Farhan K Virk (@FarhanKVirk) August 3, 2017

اُنہوں نے مزید لکھاکہ خواتین کو ہراساں کرنا ایک سنجیدہ مسئلہ ہے اور اسے رکناچاہیے ، اگر عائشہ گلالئی ثابت کرتی ہیں تو ذمہ داران کو ہرحال میں سزا ملنی چاہیے ، ہم خان صاحب کیساتھ ہیں اور ان کا دفاع کریں گے ، اگر نعیم الحق نے کچھ غلط کیا اور یہ ثابت ہے تو ہم ان کا دفاع نہیں کریں گے ۔

We stand with Khan Sahb. We will defend him. If Naeem has done something wrong and it's proven. We won't defend him. #NoToDarbarism — Farhan K Virk (@FarhanKVirk) August 4, 2017

یہاں یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ فرحان خان ورک تحریک انصاف کی سوشل میڈیا ٹیم کے کافی متحرک کارکن ہیں اور تحریک انصاف کیخلاف چلنے والے منفی پراپیگنڈے کا بڑھ چڑھ کر جواب دیتے ہیں اور پاناما کیس، یوم تشکر کے جلسے میں بھی کافی سرگرم رہے ۔