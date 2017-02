بہتان تراشی نواز شریف کے مقبول لیڈر ہونے کا ثبوت ہے: مریم نواز

اسلام آباد (ویب ڈیسک)مسلم لیگ (ن) کی رہنما اوروزیر اعظم نواز شریف کی صاحبزادی مریم نواز شریف نے کہا ہے کہ وزیر اعظم نواز شریف ایک مرتبہ پھرپاکستان کے مقبول ترین لیڈرقرار پائے ہیں اور انہوں نے اپنی یہ پوزیشن برقرار رکھی ہے،اب آنے والے وقت میں ان کی مقبولیت مزید بڑھے گی کیونکہ یہ استحکام کاوقت ہے ، بہتان تراشی کی مہمیں، میڈیا کے حملے اور حزب اختلاف کا منفی رویہ سب نواز شریف کی مقبولیت کا واضح ثبوت ہیں،اللہ تعالیٰ نوازشریف کے ساتھ ہے، آئی آر آئی نے اس بات کی توثیق کر دی ہے کہ ہم سب کیا ہیں ، خصوصی طور پر یہ بات اپوزیشن بہتر جانتی ہے۔

ٹوئٹر پر عالمی تحقیقی اداروں انٹرنیشنل ریسرچ انسٹی ٹیوٹ اور انسٹی ٹیوٹ فار پبلک اوپینین کی تازہ ترین سروے رپورٹ جس میں وزیر اعظم نواز شریف کو پاکستان کا مقبول ترین لیڈر قرار دیا گیا ہے۔ اس پر اپنے ردعمل کا اظہار کرتے ہوئے مریم نواز شریف نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ وزیر اعظم نواز شریف نے ملک کا انتہائی مقبول لیڈر ہونے کی پوزیشن اور اعزاز برقرار رکھا ہے۔

The slander campaigns, media onslaught & opposition's frenzy, all are proofs of Nawaz Sharif's popularity. Allah is with him.