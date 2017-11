نامعلوم افراد کے باعث اپنا اکاﺅنٹ بند کرنے والے احمد نورانی ٹوئٹر پر دوبارہ متحرک ہوگئے، آتے ہی ایسی بات کہہ دی جو کئی لوگوں کو ذرا بھی پسند نہ آئے گی

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) نامعلوم افراد کے باعث گزشتہ دنوں اپنا ٹوئٹر اکاﺅنٹ بند کرنے والے سینئر صحافی احمد نورانی نے اپنا اکاﺅنٹ دوبارہ سے بحال کرلیا ہے ، احمد نورانی نے پہلے ہی ٹویٹ میں اپنی صحافی برادری کو مزید انٹرویوز نہ دینے کا اعلان کیا ہے۔

تفصیلات کے مطابق گزشتہ دنوں اسلام آباد میں کچھ نامعلوم افراد نے سینئر صحافی احمد نورانی کو شدید تشدد کا نشانہ بنایا جس کے بعد بعض لوگوں نے ان پر حملہ ہونے کے باوجود ایسے ایسے الزامات لگائے کہ وہ شدید پریشانی کا شکار ہوگئے۔ اسی پریشانی کا حل احمد نورانی نے اپنا ٹوئٹر اکاﺅنٹ بحال کرکے نکالا ہے اور پہلے ہی ٹویٹ میں اعلان کیا ہے کہ وہ مزید کسی کو بھی انٹرویو نہیں دیں گے۔

انہوں نے اپنے پیغام میں کہا ’ میرے خلاف نفرت انگیز مہم جاری ہے، میں ان تمام لوگوں کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں جنہوں نے ایسے وقت میں میرا ساتھ دیا جب میں جواب دینے کی ہمت نہیں رکھتا، اب میں اس وقت تک الوداع کہوں گا جب تک کہ میری صحت بحال نہیں ہوجاتی‘۔

My heartfelt thanks to well-wishers for prayers & ill-wishers for malicious campaign when I’m unable to reply. Good bye until I’m recovered.



احمد نورانی نے مزید کہا کہ وہ ڈاﺅن ہوئے ہیں ڈیڈ نہیں (میں بیمار ضرور ہوں مگر مرا نہیں)، ’ دوستوں اور دشمنوں نے میری صورتحال کو اپنے اپنے مفادات کیلئے توڑ مروڑ کر پیش کیا، اب میں اس صورتحال میں کسی کو بھی انٹرویو نہیں دوں گا، اس لیے برائے مہربانی مجھے معاف رکھیں‘۔

I'm down but not dead. Friends & foes have exploited my situation to their advantage. No more interview in this position. Give me break plz.