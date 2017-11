خالد خواجہ قتل کیس، حامد میر بھی میدان میں آگئے، ایسی بات کہہ دی کہ صحافیوں کی پریشانی کی حد نہ رہے گی

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) سینئر صحافی حامد میر نے اپنے خلاف درج ہونے والے مقدمے کو صحافیوں کی آواز دبانے کی کوشش قرار دیا اور کہا ہے کہ وہ اس مقدمے میں 2010 میں عدالت سے بے گناہ قرار پاچکے ہیں، لیکن دوبارہ مقدمہ درج کرکے ان کی آواز دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن وہ کہیں نہیں بھاگیں گے اور عدالتوں کا سامنا کریں گے۔

آئی ایس آئی کے ریٹائرڈ افسر خالد خواجہ کے اغوا کا مقدمہ درج ہونے کی خبریں سامنے آتے ہی حامد میر نے ٹوئٹر کا سہارا لیا اور کہا کہ ’یہ سات سال پرانا مقدمہ ہے، مجھے 2010 میں اسی مقدمے میں عدالت نے بے گناہ قرار دیا تھا اور اب 2017 میں وہی کیس صرف میری آواز دبانے کے لیے درج کیا گیا ہے لیکن جھوٹے مقدموں سے مجھے خاموش نہیں کیا جا سکتا۔‘

I faced all these old fake charges in courts previously ready to face again in courts not running away anywhere and will not shut my mouth https://t.co/KjeA1pdri2 — Hamid Mir (@HamidMirPAK) November 5, 2017

It's a 7 years old case I was cleared by courts in 2010 same case surfaced again in 2017 to silence my voice but fake cases can't silence me https://t.co/VpiN9DshVT — Hamid Mir (@HamidMirPAK) November 4, 2017



حامد میر نے اپنے ایک اور ٹویٹ میں کہا کہ مقدمے کی مدعی شمائما ملک نے اپنی کتاب شہید امن میںلکھا کہ 26 مارچ 2010 کو ان کے شوہر خالد خواجہ نے انہیں کوہاٹ سے فون کرکے بتایا کہ سب خیریت ہے۔بیگم خالد خواجہ نے اپنی کتاب میں لکھاکہ ان کے خاوند نے 26 مارچ کو کوہاٹ سے فون کیااور کہا سب ٹھیک ہے لیکن ایف آئی آر میں کہا کہ ان کے شوہر کو 24 مارچ کو اغواءکیا گیا۔

بیگم خالد خواجہ نے اپنی کتاب میں لکھاان کےخاوند نے26 مارچ کو کوہاٹ سے فون کیاکہا سب ٹھیک ہے ایف آئی آر میں کہا انہیں24 مارچ کو اغواء کیا گیا pic.twitter.com/Nyuu4ncmn7 — Hamid Mir (@HamidMirPAK) November 5, 2017



ایک اور ٹویٹ میں حامد میر نے کہا کہ پاکستانی میڈیا چاروں طرف سے حملوں کی زد میں ہے، غیر اعلانیہ سنسر شپ ایسے بزدلوں کا ہتھیار ہے جن کے پاس منطقی دلائل نہیں ہوتے۔

Pakistani media under attack from all sides unannounced censorship is a weapon of cowards who don't have logic https://t.co/AptcoxdS7k — Hamid Mir (@HamidMirPAK) November 5, 2017



دریں اثناءحامد میر نے برطانوی نشریاتی ادارے بی بی سی سے گفتگو کرتے ہوئے خالد خواجہ کے قتل کے مقدمے کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ خالد خواجہ کے قتل کے بارے میں پہلے ان کے بیٹے نے اسلام آباد کی مقامی عدالت میں جون 2010 میں درخواست دی جو کہ رد کر دی گئی جس کے بعد ا±نہوں نے لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ میں بھی درخواست دی لیکن جولائی 2010 میں لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ نے مقتول کے بیٹے کی درخواست مسترد کر کے فیصلہ حامد میر کے حق میں دیا۔

سینئر صحافی حامد میر نے کہاکہ وہ سینئر صحافی مطیع اللہ جان پر ہونے والے حملے کے واقعے کی تحقیقاتی ٹیم کے سربراہ ہیں جبکہ اینکر پرسن ارشد شریف پر انٹیلی جنس بیورو کی طرف سے جاری کی گئی مبینہ فہرست کے بارے میں درج ہونے والے مقدمے کی تحقیقات کے لیے بنائی جانے والی صحافیوں کی ٹیم میں بھی شامل ہیں۔ ’ مجھے معلوم ہے کہ اس کارروائی کے پیچھے کون ہے‘۔