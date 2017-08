وزیراعظم شاہدخاقان عباسی کیخلاف عمران خان کی ٹوئیٹ لیکن ساتھ ہی خیبرپختونخوا حکومت کی ایسی شخصیت کا نام سامنے آگیا کہ ہنگامہ برپا ہوگیا

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن)پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے گزشتہ دنوں شاہدخاقان عباسی کی وزیراعظم نامزدگی (جواب حلف بھی اٹھاچکے ہیں) پر تنقید کرتے ہوئے لکھا کہ وہ 2بلین ڈالر کے ایل این جی سکینڈل میں ملوث ہیں اور ساتھ ہی نیب کی ابتدائی انکوائری کے کاغذات بھی شیئرکردیئے جبکہ یہ انکوائری 2016ءمیں ختم ہوچکی ہے ، لیکن انہی کاغذات میں پہلے ہی نمبر پر ایک ایسانام سامنے آگیا کہ ہنگامہ برپاہوگیا اور ناقدین نے عمران خان اور خیبرپختونخوا حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا۔

Shahid Khaqan's father was a billionaire in 1970s and his grandparents paid tax from 1935. He is not the person you would want to mess with