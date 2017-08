”عائشہ گلالئی کا کیس پارلیمینٹ کیلئے چیلنج ہے تو عائشہ احد کا کیس۔۔۔“ حمزہ شہباز شریف پر الزامات کے بعد حامد میر بھی میدان میں آ گئے، ایسی بات کہہ دی کہ ہر کوئی سوچ میں پڑ گیا

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) سینئر صحافی و تجزیہ کار حامد میر نے عائشہ احد کے کیس کو خواتین کے حقوق کیلئے سرگرم کارکنان کیلئے بڑا چیلنج قرار دیدیا ہے۔

حامد میر نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ”ٹوئٹر“ پر جاری پیغام میں کہا کہ ”کوئی شک نہیں، عائشہ گلالئی کا کیس پارلیمینٹ کیلئے چیلنج ہے اور ہائشہ احد کا کیس خواتین کے حقوق کیلئے سرگرم کارکنوں کیلئے چیلنج ہے۔“

No doubt.Ayesha Gulalai's case is a challenge for the parliament and Ayesha Ahad's case is a challenge for women rights activists