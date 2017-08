”میم:میں نے میاں صاحب کے دیدار کی وجہ سے سعودی عرب واپسی کینسل کردی“جذباتی کارکن نے مریم نواز کو پیغام بھیجا تو آگے سے نواز شریف کی صاحبزادی نے ایسی نوید سنا دی کہ کارکن کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا ،کیا کہا؟جان کر آپ کو بھی یقین نہ آئے گا

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن )نا اہلی کے بعد نواز شریف کی لاہور آمد کے اعلان پر لیگی کارکنان میں خاصا جوش و ولولہ دیکھا جا رہا ہے ،کچھ دن قبل مری سے اسلام آباد آمد پر بھی لیگی کارکنوں نے ان کا بھر پور استقبال کیا تھا ۔نواز شریف کی لاہور آمد پر لیگی کارکنان سوشل میڈ یا پر بھی اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں ۔مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر نواز شریف کی صاحبزادی مریم نواز کو بھی کارکنان کی جانب سے جذباتی پیغامات موصول ہو رہے ہیں ۔ایک لیگی کارکن نے پیغام دیتے ہوئے کہا ”میم :میں نے سعودی عرب واپسی کینسل کردی ہے صرف میاں صاحب کے دیدار کی وجہ سے ،گوجرانوالہ میں ان کا استقبال کروں گا،نواز شریف سے مصافحہ کرنا چاہتا ہوں،میری مدد کریں “۔اس پر جواب دیتے ہوئے مریم نواز نے کہا کہ مجھے اپنا رابطہ نمبر دے دیں ،میں لاہور میں آپ کی نواز شریف کے ساتھ خصوصی ملاقات طے کرا دوں گی۔ایک لیگی کارکن نے پیغام دیا کہ ”میں نے فائنل امتحان کینسل کیا ہے ،میاں صاحب کو خوش آمدید کرنے کے لیے ،انشا اللہ تمام سفر میں شرکت کروں گا “ ۔اس پر مریم نواز نے پوچھا کہ آپ کے امتحان کا کیا بنے گا ؟۔ایک اور لیگی کارکن نے کہا کہ ”میم :یہاں لوگ شادی آگے کر چکے ہیں،میا ں صاحب کے ساتھ آنے کے لیے“۔اس پیغام پر مریم نواز نے پوچھا کہ یہ کام کس نے کیا ہے ؟

Pls give me your contact number. I will arrange a special meeting for you in Lhr Insha'Allah. https://t.co/fZJOTzdkZQ