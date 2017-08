مراد سعید کی جانب سے سوالات اٹھانے کے بعد ریحام خان بھی میدان میں آگئیں ،ایسی باتیں کہہ دیں کہ تحریک انصاف کے رہنما کو زور دار جھٹکا دے دیا

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن )تحریک انصاف کے سربر اہ عمران خان کی سابق اہلیہ ریحام خان نے مراد سعید کے سوالات کے جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس نوجوان کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر میں نے تمام سوالات کے جواب ثبوتوں کے ساتھ دئیے تو سچائی سے اس نوجوان کو صدمہ پہنچے گا ۔ان کا کہنا تھا کہ مراد سعید مجھ پر کیچڑ اچھال کر اپنے سیاسی کیر ئیر کو داﺅ پر نہ لگائیں ۔

تفصیل کے مطابق تحریک انصاف کے سربراہ مراد سعید نے ریحام خان سے متعلق سوالات اٹھاتے ہوئے کہا تھا کہ ریحام خان بتائیں کہ دورہ سوات کے دوران ان کے زیر استعمال گاڑی کس کی تھی اوران کو دورے کے دوران کس سیاسی رہنما کے معاون کی خدمات حاصل رہیں ،ان کا کہنا تھا کہ ریحام قرآن پرہاتھ رکھ کربتائیں سریناہوٹل میں کس کس سے ملاقاتیں کرتی تھیں؟۔اس پر جواب دیتے ہوئے مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر ریحام خان نے کہا مراد سعید کے تمام سوالوں کے جواب شواہد کے ساتھ دے سکتی ہوں جس سے اس نوجوان کو صدمہ پہنچے گا ،مراد سعید مجھ پر کیچڑ اچھال کر اپنا سیاسی کیر ئیر داﺅ پر نہ لگائیں ۔ان کا کہنا تھا کہ میں تمہارے سوالوں کے جواب میں رسیدیں بھی شامل کروں گی کیونکہ میں ان میں سے نہیں ہوں جن کے برے کام چھپے ہوئے ہوں ۔

This young man should know why he should not risk his political career by slinging mud at me. pic.twitter.com/F2Xa9HsvpI — Reham Khan (@RehamKhan1) August 7, 2017

This young man should know that I can answer all his questions & others with evidence.

The truth will hurt him. pic.twitter.com/vv68dD5nEj — Reham Khan (@RehamKhan1) August 7, 2017