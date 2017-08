رحمن ملک کو ’ڈونلڈ ٹرمپ‘ نے دھوکہ دے دیا، پوری دنیا کے سامنے شرم سے پانی پانی کردیا

اسلام آباد (مانیٹرنگ ڈیسک) پیپلزپارٹی کے رہنما اور سابق وزیر داخلہ رحمن ملک کا شمار انتہائی جوشیلے اور پھرتیلے سیاسی رہنماﺅں میں ہوتا ہے۔ اتوار کے روز انہوں نے ایک بار پھر اپنی روایتی پھرتی کا مظاہرہ کیا لیکن بدقسمتی سے اس بار ایک ایسی غلطی ہوگئی کہ بیچارے پوری دنیا میں مذاق کا نشانہ بن گئے ہیں۔

ویب سائٹ پروپاکستانی کی رپورٹ کے مطابق سینیٹر رحمن ملک نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک ٹویٹ کے جواب میں ٹویٹ کی لیکن افسوس کہ وہ جس ٹوئٹر اکاﺅنٹ کو امریکی صدر کا سمجھ رہے تھے وہ دراصل کسی جعلساز نے محض تفریح طبع کے لئے بنا رکھا تھا۔ رحمن ملک نے اپنے تئیں امریکی صدر کو مخاطب کرتے ہوئے لکھا ”جناب صدر، آپ کے غور فرمانے کیلئے زمینی حقائق یہ ہیں۔“ ان کی اس ٹویٹ پر جلد ہی جوابی ٹویٹ بھی آ گئی، جس میں لکھا تھا ”سینیٹر صاحب، بصد احترام عرض ہے کہ یہ ایک جعلی اکاﺅنٹ ہے۔ آپ ہمارے حقیقی صدر سے @realdonaldtrumpپر رابطہ کرسکتے ہیں۔“

بس یہ معاملہ سامنے آنے کی دیر تھی کہ سوشل میڈیا پر ایک ہنگامہ برپا ہوگیا۔ ہر کوئی سینیٹر صاحب کی دلچسپ غلطی کا تذکرہ کرتا نظر آتا ہے۔ مزید حیرت کی بات یہ ہے کہ انہوں جس ٹویٹر اکاﺅنٹ کو امریکی صدر کا اکاﺅنٹ سمجھ لیا اس کی کل 87ٹویٹس اور صرف 199 فالوورز ہیں۔

بیچارے رحمٰن ملک سے غلطی تو ہوگئی لیکن انٹرنیٹ صارفین اب ان کی جان چھوڑنے پر آمادہ نظر نہیں آتے۔ اس معاملے پر ایک سے بڑھ کر ایک مزاحیہ تبصرہ کیا گیا ہے اور یہ سلسلہ بدستور جاری ہے۔

Mr President, here are the ground realities for ur kind consideration @RealPresidentDT https://t.co/0a0XLcSA25