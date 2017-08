مریم نواز کو نواز شریف کیساتھ لاہو جانے سے کس نے روک دیا؟

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) سابق وزیراعظم کا سفر شروع ہو چکا ہے لیکن سب کے ذہنوں میں یہ سوال گردش کر رہا ہے کہ سوشل میڈیا پر متحرک رہنے والی مریم نواز شریف اس وقت کہاں ہیں اور وہ اس ریلی میں کیوں شامل نہیں ہوئیں؟ تو اس کا جواب بھی انہوں نے خود ہی دیدیا ہے۔

سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر ایک صارف نے مریم نواز کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ”آپ کو بھی ساتھ ہونا چاہئے تھا میڈم۔“



مریم نواز نے اس صارف کو جواب دیتے ہوئے لکھا ”میں بھی ان کیساتھ جانا چاہتی تھی، اس لئے ان سے درخواست کی۔ انہوں نے منع کر دیا ۔ ان کے الفاظ میرے لئے حتمی ہیں، باپ کا حکم۔“

Abu seeing us off as we leave for Lahore..... Entrusted my beloved to Allah... May Allah protect him from all evils.

باپ سراں دے تاج، محمد pic.twitter.com/Lu2F2EpkaJ