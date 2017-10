مریم نواز کی پیشی، گاڑی جنید صفدر نے چلائی

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) سابق وزیر اعظم نواز شریف کی صاحبزادی مریم نواز سخت سکیورٹی میں احتساب عدالت میں پیش ہوچکی ہیں ، ان کے ہمراہ لیگی وزرا کی کثیر تعداد بھی عدالت آئی ہے جبکہ ان کی گاڑی جنید صفدر چلا رہے تھے۔

تفصیلات کے مطابق مریم نواز ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کے نیب ریفرنس میں احتساب عدالت میں پیش ہوچکی ہیں ، ان کی پیشی کے موقع پر سکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے ہیں ۔ مریم نواز کے ہمراہ لیگی وزراو رہنماﺅں سائرہ افضل تارڑ، طلال چوہدری، طارق فضل چوہدری، دانیال عزیز، مریم اورنگزیب، پرویز رشید اور آصف کرمانی سمیت کارکنوں کی بڑی تعداد احتساب عدالت آئی ہے۔ مریم نواز کی گاڑی ان کے بیٹے جنید صفدر نے ڈرائیو کی اور وہ اپنی والدہ کے ہمراہ عدالت کے اندر چلے گئے۔

Maryam Nawaz Shareef entering NAB courts. Party workers are not allowed to even go near the courts. pic.twitter.com/gs4yVRqYvs