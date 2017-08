خواجہ آصف کی جانب سے ٹوئٹر پر نوازشریف کی ریلی کی یہ تصاویر دراصل کہاں سے لی گئی ہیں؟ جان کر نوازشریف کے پیروں تلے سے بھی زمین نکل جائے گی

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) سابق وزیر اعظم نواز شریف کا مشن جی ٹی روڈ جاری ہے، لیگی کارکنان و قائدین اسے تاریخ کی کامیاب ترین ریلی قرار دینے میں مصروف ہیں اور اسی چکر میں ایسی ایسی جگہوں سے تصاویر شیئر کر رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پر انہیں کڑی تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، ایسے میں خواجہ آصف نے بھی ایک ایسی تصویر شیئر کردی ہے جس سے ہنگامہ برپا ہوگیا ہے۔

تفصیلات کے مطابق ریلی کے پہلے روز وزیر خارجہ خواجہ آصف نے ایک ٹویٹ میں ریلی کی 4 تصاویر شیئر کیں جن میں سے ایک ممتاز قادری کے جنازے کی بھی تھی، اور لکھا کہ ” نواز شریف جمہوریت کا پیامبر جی ٹی روڈ کی طرف رواں دواں ہے، اہل راولپنڈی نے پیار کی نئی تاریخ رقم کردی“۔



خواجہ آصف کی جانب سے ریلی کی یہ تصویر شیئر کیے جانے پر سوشل میڈیا محققین بھی میدان میں آگئے اور چند ہی منٹوں میں ان تصاویر کے جواب میں روزنامہ پاکستان کی 28 مارچ 2016 کی ایک خبر کا عکس پیش کردیا جس میں خواجہ آصف کی جانب سے شیئر کی جانے والی ایک تصویر لگی ہوئی دیکھی جا سکتی ہے جس کا لنک بھی پیش خدمت ہے۔

ممتاز قادری کے جنازے کی تصویر اور خبر یہاں کلک کرکے دیکھی اور پڑھی جا سکتی ہے

خواجہ آصف نے اپنے قائد کے ساتھ محبت میں ممتاز قادری کے جنازے کی تصویر شیئر کی لیکن انہیں یہ محبت الٹی پڑ گئی اور انہیں خوب تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔

Foreign Minister Khawaja Asif tweeted a pic saying was from NS's rally of Aug 9 - it's actually from March 28, 2016 - Mumtaz Qadri's chehlum pic.twitter.com/Ods6senuFx