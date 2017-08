نوازشریف کے راولپنڈی سے نکلتے ہی اسدعمر نے ایسی بات کہہ دی کہ مسلم لیگ ن کو آگ لگ جائے گی

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن) سابق وزیراعظم نوازشریف کا قافلہ راولپنڈی سے لاہور کی طرف رواں دواں ہے اور ایسے میں تحریک انصاف بھی میدان میں آگئے ۔

اسد عمر نے بھی اپنا ردعمل دینے کے لیے مائیکروبلاگنگ ویب سائٹ ٹوئیٹر کا سہارا لیا اور اپنے ایک ٹوئیٹ میں لکھا کہ ’نااہل وزیراعظم 100کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے پنڈی سے روانہ ۔ ۔ ۔ روک سکوتو روک لو‘۔



اسد عمر کی یہ ٹوئیٹ سامنے آتے ہی تحریک انصاف کے سوشل میڈیا ٹائیگرز بھی میدان میں آگئے اور سیدہ زارازاہد نے لکھاکہ جہلم میں نوازشریف کے استقبال کیلئے صرف 100لوگ موجود ہیں۔

total 100 ppl to welcome NS at JEHLUM.. #RokSakoToRokLo #GTRoadRally