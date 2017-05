وہ چینل جس کے نام میں آج ’A‘ کی جگہ ’C‘ لگاسکتے ہیں؟ مہربخاری نے سوال اٹھالیا

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن) ڈان لیکس پر حکومت اور عسکری قیادت کے درمیان معاملات افہام وتفہیم سے سلجھا لیے گئے جس پر میڈیا کے کچھ خوش تو کچھ مایوس بھی ہوگئے ہیں ، ایسے میں اینکر پرسن مہربخاری بھی میدان میں آگئیں اور معاملات خوش اسلوبی سے حل ہوجانے پر طنزکرتے ہوئے لکھاکہ ’آج وہ کونسا چینل ہے جس کے نام میں موجود لفظ ’اے‘ کی جگہ’سی ‘ لگایا جاسکتاہے ۔

مائیکروبلاگنگ ویب سائٹ ’ٹوئٹر ‘ پر مہربخاری نے لکھاکہ ’خطے میں بڑھتی ہوئی جارحیت کے دوران سول ملٹری تنازعہ کا حل سنجیدگی کی علامت ہے لیکن سوال ابھی بھی موجود ہے جس کا جواب چاہیے ، ایک لیک ختم ہوگئی، ایک کو (پاناما) آگے جاناہے ، نوازشریف اب پہلے سے زیادہ طاقتور ہوکرآئے ہیں ، پاکستان کی جیت ہوئی لیکن کیا تبدیلی آئی ؟ کیا کچھ پیشکش کی گئی؟‘

مہربخاری کاکہناتھاکہ چیف آف آرمی سٹا ف میڈیا مخالف روایت نہیں چھوڑنا چاہتے لیکن داد دینی پڑے گی کہ صحافت متاثر نہیں ہوئی ،اگلے ہی ٹوئیٹ میں اُنہوں نے سوال کیا کہ ’وہ کونساٹی وی چینل ہے جس کے نام میں موجود ’A‘ کو آج ’C‘ سے بدلا جاسکتاہے ‘؟ اور ساتھ ہی لکھا کہ یہ مذاق اور لطیفہ ہے۔

Quiz: what is the channel whose A can be replaced by C today?! #onalighternote #jokes&fun ????