ریحام خان نے شادی کی تصویر ٹوئٹر پر شیئر کرادی

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) ریحام خان فاﺅنڈیشن کے اہم رکن جلال شیرازی شادی کے بندھن میں بندھ گئے ہیں ۔ عمران خان کی سابق اہلیہ ریحام خان نے اپنے ٹوئٹر پر ان کی تصویر شیئر کی اور شادی پر مسرت کا اظہار کیا۔

تفصیلات کے مطابق ریحام خان نے اپنے ٹیم ممبر جلال شیرازی کی شادی کی تصویر شیئر کی اور انہیں مبارکباد دی۔ ریحام خان کا کہنا تھا کہ ” میرا بیٹا اور یحام خان فاﺅنڈیشن کا ٹارزن جلال شیرازی شادی کے بندھن میں بندھ رہا ہے، اس کیلئے دعائیں اور نیک خواہشات کا اظہار کرتی ہوں“۔

Ma sha Allah my son & committed RKF Turzan @jalalsherazi getting married. Duas & best wishes :) pic.twitter.com/swfIbjV4vY — Reham Khan (@RehamKhan1) September 9, 2017



ریحام خان کی شیئر کی گئی تصویر میں جلال شیرازی کے ساتھ ایک اور لڑکا بھی بیٹھا ہوا نظر آ رہا ہے جس نے اسی کی طرح مالا پہنی ہوئی ہے۔ بعض سوشل میڈیا صارفین نے اسے دو لڑکوں کی ہم جنس پرستانہ شادی سے تعبیر کیا اور طرح طرح کے سوالات اٹھانے لگے۔

gay marriages are allowed in pakistan ? — Anshul Dixit (@anshuld90) September 9, 2017

Congratz to ur Tarzan on his Gay marriage.It must be ur guidance and support that he took such bold decision.May both the boys live happily. — ZuLu (@gernadekhan) September 9, 2017

Is it legal to get marry with the same gender in Pakistan? — Adeel hassan (@withadii) September 9, 2017

In mein se bachay ki maaaa kon banay gha???? — usman.malik (@usman_malik__) September 10, 2017

the pic is misleading .. looks like a gay marriage .. remove it — Nouman Khan (@knoman1) September 10, 2017

جس کے بعد بعض صائب الرائے صارفین نے واضح کیا کہ پٹھانوں میں خواتین مردوں کی محافل میں شریک نہیں ہوتیں اس لیے دولہا کے ساتھ تارپائی یا شہہ بالا بیٹھتا ہے جو عمومی طور پر دولہا کا رشتہ دار یا دوست ہوتا ہے۔

ایک دولہا اور دوسرا تارپائی ھے۔۔۔ یہ ھزارہ کاکلچر ھے کہ دولہا اپنے دوست کے ساتھ بیٹھتا ھے۔۔۔ — Faisal (@faisaltanoli) September 9, 2017