عمران خان اور مریم نوازکے درمیان ٹوئٹر پر لفظی جنگ چھڑ گئی

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن)پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان اور سابق وزیراعظم کی صاحبزادی مریم نواز کے درمیان ٹوئٹر پر لفظی جنگ چھڑگئی، عمران خان نے میاں نواز شریف پر باﺅنسر پھینکے تو سابق وزیر اعظم کی بیٹی نے بھی خوب چھکے چوکے مارے، اب فتح کس ٹیم کی ہوگی یہ تو 2018 کے الیکشن میں ہی پتا لگے گا۔

تفصیلات کے مطابق چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے میاں نواز شریف کی ریلی پر کڑی تنقید کی اور کہا کہ نواز شریف اپنے آپ کو ڈوبنے سے نہیں بچا سکتے، نواز شریف کے بلٹ پروف گاڑی سے خطاب کی وجہ سے عوام بدظن ہوں گے ، اگر انہیں موت کا اتنا ہی خوف تھا تو وہ عوامی ریلی کا انعقاد نہ کرتے۔

Speaking from a bulletproof car doesnt inspire confidence in already-dwindling crowds. If you fear death you shdnt undertake "ppl's" rallies



عمران خان کی جانب سے اپنے والد پر تنقید مریم نواز سے برداشت نہ ہوسکی اور فوراً موقعے پر چوکا دے مارا۔ مریم نواز نے عمران خان کے ٹویٹ کے جواب میں کہا کہ ” میاں نواز شریف نے تم سب مداریوں کی مشترکہ کوششوں سے بھی زیادہ جدو جہد کی ہے، آپ لوگ مکمل طور پر ہار چکے ہیں، آپ کے دل کی جلن سمجھ میں آتی ہے، آپ بالکل غیر متعلق باتیں کرتے ہیں“۔

NS's struggle is bigger than all of you stooges combined. You have lost it completely. Your heartburn is understandable. You're irrelevant. https://t.co/qm9M5cVHzg