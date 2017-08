این اے 120 ضمنی الیکشن،ریحام خان نے علیحدگی کے بعد عمران خان کو خوشخبری سنادی

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن)نواز شریف کی نا اہلی کے بعد قومی اسمبلی کی حلقہ این اے 120کے اہم معرکے پر سارے پاکستان کی نظر ہے ،اس نشست پر ملک کی دو اہم جماعتوں کی جانب سے خواتین رہنماﺅں نے کاغذات نامزدگی جمع کرا دئیے ہیں ،مسلم لیگ ن کی جانب سے نواز شریف کی اہلیہ کلثوم نواز جبکہ تحریک انصاف کی جانب سے ڈاکٹر راشدہ یاسمین میدان میں ہیں ۔اس اہم ترین حلقے میں انتخاب کے حوالے سے عمران خان کی سابق اہلیہ ریحام خان نے بھی لب کشائی کی ہے ۔مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر ریحام خان سے ایک شخص نے پوچھا کہ یاسمین راشد آپ کو کیسی لگتی ہیں ؟اس پر ریحام خان نے کہا کہ میرے خیال میں ڈاکٹر یاسمین راشد عبد العلیم خان سے بہتر امید وار ہیں لیکن اس وقت پارٹی میں کسی نے یاسمین راشد کی حمایت نہیں کی ۔دوسری جانب کلثوم نواز کے کاغذات نامزدگی جمع کرائے جانے پر ریحام خان نے اس فیصلے کو خوش آئند قرار دیا ۔انہوں نے کہا کہ یہ وہ خاتون ہے جس نے اپنے شوہر کے ساتھ کھڑے ہونے کا کریڈٹ تک نہیں لیا ۔

I thought Dr Yasmin Rashid was a better candidate than Aleem Khan but there was no one in favour at the time. https://t.co/2Frdhszqvg