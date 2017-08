بچے کی ہلاکت پر مریم نواز بھی میدان میں آ گئیں، لیکن بات ایسی کہی کہ سوشل میڈیا صارفین نے ان پر چڑھائی کر دی

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) سابق وزیراعظم نواز شریف کی ریلی میں شریک گاڑی کی ٹکر سے جاں بحق بچے کے معاملے پر مریم نواز شریف بھی میدان میں آ گئی ہیں۔

انہوں نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر جاری پیغام میں کہا ہے کہ ” بچے کی ہلاکت کے انتہائی افسوسناک واقعے کے بارے میں خبریں آ رہی ہیں۔ مقامی قیادت کو بلاتاخیر بچے کے اہل خانہ سے ملنے اور ان کی داد رسی کی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔“

Extremely sad incident of death of a child being reported. Local leadership has been asked to reach out to & assist the family without delay