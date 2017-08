جی ٹی روڈمارچ نے میڈیا کی توجہ عائشہ گلالئی سے ہٹادی ہے : حامد میر

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن) سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کے مشن جی ٹی روڈ کے حوالے سے بحث و مباحثہ کیا جا رہا ہے، ہر تجزیہ کار اس کو اپنے رخ سے دیکھنے کو شش کر رہا ہے جبکہ اپوزیشن اس مارچ کو اداروں پر حملے سے تعبیر کر رہی ہے ایسے میں معروف صحافی حامد میر نے مشن جی ٹی روڈ کا سب سے بڑا نقصان مسلم لیگ(ن)کو بتا دیا ہے۔ حامد میر کا کہنا تھا کہ سابق وزیر اعظم کے مشن جی ٹی روڈ کی وجہ سے میڈیا نے عائشہ گلالئی کے الزامات کو پس پشت ڈال دیا ہے۔

سماجی رابطوں کی سائٹ ٹوئٹر پر ”ٹوئٹ“ کرتے ہوئے معروف صحافی، تجزیہ کار، کالم نگار اور پروگرام کیپیٹل ٹاک کے میزبان حامد کا کہنا تھا کہ جی ٹی روڈ مارچ کا سب سے بڑا کیا نتیجہ نکلا ہے؟ وہ خودہی اس کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس مارچ کی وجہ سے میڈیا نے عائشہ گلالئی ایشو کو بھلا دیا ہے، شکریہ نواز شریف،

What is the biggest outcome of GT Road March?Ayesha Gulalai issue forgotten by media.Thank you Nawaz Sharif