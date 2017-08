”ہاں یہ ہم نے جاری کیا ہے کیونکہ۔۔۔“ تحریک انصاف ایک بارپھرمیدان میں آ گئی، ایک ایسی چیز جاری کرنے کی تصدیق کر دی کہ (ن) لیگی رہنماءغصے سے آگ بگولہ ہو جائیں گے

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان تحریک انصاف (پی ٹی آئی) نے نوازشریف کی مقبولیت پرضرب لگانے کیلئے ”کیوں نکالا“ کے عنوان سے پمفلٹ تقسیم کرنے کا فیصلہ کیا اور عمران خان نے اس کی منظوری دی تو سوشل میڈیا پر ایک پمفلٹ بھی گردش کرنے لگا۔

تحریک انصاف کے پارٹی پرچم کے رنگ سے سجے کاغذ پر چھپے اس پمفلٹ کا عنوان ” میاں صاحب آپ کو اس لئے نکالا گیا کہ۔۔۔“ ہے اور اس کے بعد پورے صفحے پر اس کی 10 وجوہات بیان کی گئی ہیں۔ یہ پمفلٹ سوشل میڈیا پر وائرل تو ہو گیا مگر پی ٹی آئی کے کسی آفیشل اکاﺅنٹ یا کسی رہنماءکی جانب سے ابھی تک اس کی تصدیق یا تردید نہیں کی گئی تھی۔

لیکن اب تحریک انصاف کے آفیشل ٹوئٹر اکاﺅنٹ سے بھی اس پمفلٹ کو شیئر کروا دیا گیا ہے اور اب یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ ہی وہ پمفلٹ ہے جو پی ٹی آئی نے شہریوں میں بانٹنے اور جہازوں کے ذریعے گرانے کا فیصلہ کیا ہے۔ پی ٹی آئی کے ٹوئٹر اکاﺅنٹ سے جاری ہونے والی ٹویٹ میں کہا گیا ہے ''جناب نااہل وزیراعظم صاحب، آپ کی اطلاع کیلئے عرض ہے کہ یہ وہ وجوہات ہیں جن کے باعث سپریم کورٹ نے آپ کو نااہل قراردیا ہے۔''

Mr Disqualified Prime Minister, for your information, these are the reasons for which you have been disqualified in a 5-0 SC ruling: pic.twitter.com/Qb2ueTE4ZQ