پاکستان کے لیجنڈ کپتان عمران خان نتھیا گلی میں ایسی گیم کھیلتے ہوئے پکڑے گئے جو آپ نے پہلے کبھی انہیں کھیلتے نہ دیکھا ہو گا ،تصویر منظر عام پر آئی تو سوشل میڈ یا پر ہنسی کا طوفان آگیا

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن )پاکستان تحریک انصاف کے چیئر مین عمران خان ماہ رمضان کے مہینے میں چھٹیاں گزارنے کے لیے نتھیا گلی میں واقع اپنی رہائش گاہ پر پہنچ گئے ۔گرمیوں کے موسم میں ٹھنڈے علاقے میں ماہ رمضان کی چھٹیاں گزارنے والے عمران خان عید سے پہلے تک اپنا وقت نتھیا گلی میں ہی گزاریں گے ۔

تفصیل کے مطابق تحریک انصاف کے آفیشل ٹوئٹر اکاوئنٹ پر عمران خان کی ایک تصویر جاری کی گئی جس میں وہ اپنے دوست کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں جبکہ ان کے آگے رکھے ہوئے ٹیبل پر لڈو پڑی ہوئی ہے ۔اس تصویر کے ساتھ تحریک انصاف نے پیغام جاری کرتے ہوئے کہا کہ ماہ رمضان میں نتھیا گلی کے ٹھنڈے علاقے میں عمران خان چھٹیوں پر موجود ہیں اور لڈو کی گیم کھیل رہے ہیں ۔نجی نیوز چینل کے مطابق عمران خان رمضان کے ماہ میں نتھیا گلی میں ہی قیام کریں گے اور وہاں ہی اپنی افطار پارٹیوں اور فنڈریزنگ کا اہتمام کریں گے ۔

The month of Ramzaan, cool #Nathiagali air, and a game of ludo on the table. Imran Khan on vacation in the most Pakistani of ways. pic.twitter.com/4iRsXkZ9lp