عمران خان کے ساتھ بیٹھی یہ خاتون دنیا کے کس طاقتور ترین شخص کی بیوی ہے؟ پتہ چلتے ہی وزیر دفاع خرم دستگیر شرم سے پانی پانی ہوگئے، فوراً ایسا کام کردیا کہ آپ کو بھی حیرت کا جھٹکا لگے گا

لندن / اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) چیئرمین تحریک انصاف عمران خان سمیت پاکستان کی اہم سیاسی و کاروباری شخصیات نے حال ہی میں برطانوی کاروباری شخصیت انیل مسرت کی بیٹی کی شادی میں شرکت کی ہے۔ اس تقریب میں بنائی گئی عمران خان کی ایک تصویر سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہورہی ہے جس میں عمران خان ایک ادھیڑ عمر خاتون کے ساتھ محو گفتگو نظر آرہے ہیں جبکہ ایک نوجوان خاتون ان کے عقب میں کھڑی ہوئی ہے ۔ یہ تصویر منظر عام پر آتے ہی سوشل میڈیا پر ہنگامہ برپا ہوگیا اور لوگوں نے اسے عمران خان پر تنقید کے ہتھیار کے طور پر پیش کیا۔ اس ہنگامے میں پاکستان کے وزیر دفاع خرم دستگیر بھی شامل ہوگئے اور پھر جب حقیقت سامنے آئی تو فوراً ہی پسپائی بھی اختیار کرلی۔

عمران خان کی تصویر منظر عام پر آنے کے بعد خرم دستگیر نے ٹویٹ کرتے ہوئے اس تصویر کا مذاق اڑا کر اپنے سیاسی مخالف عمران خان کی بھد اڑانے کی کوشش کی۔ انہوں نے لکھا کہ ’ایک تصویر ہزار لفظوں سے زیادہ با معنی ہوتی ہے ، یا پھر بلیک بیری کے میسجز بھی یہی کام کرتے ہیں‘۔ خیال رہے کہ عمران خان پر الزام لگایا گیا تھا کہ انہوں نے عائشہ گلالئی کو اپنے بلیک بیری کے ذریعے نازیبا پیغامات بھیجے ہیں، عائشہ گلالئی نے عمران خان کے بلیک بیری کی ’تلاشی‘ کا بھی مطالبہ کیا تھا۔

خرم دستگیر کا یہ ٹویٹ سامنے آیا تو عمران خان کے مشیر صاحبزادہ جہانگیر بھی میدان میں آگئے اور خرم دستگیر پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان کے عقب میں ان کا بیٹا اور بہو کھڑے ہیں جبکہ ان کے پہلو میں جو خاتون بیٹھی ہوئی ہے وہ برطانوی آرمی چیف جنرل نک کارٹر کی اہلیہ ہیں۔

Khurram Dastagir is the true picture. At back is my son & daughter in laws. Lady is General Sir Carter wife. Shame. pic.twitter.com/DK0vSA1oC7