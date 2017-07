2014 میں مقرر ہونے والے ہائی کورٹ کے 7 ججز نے بطور وکیل ٹیکس ریٹرن فائل نہیں کیا،ایک کا نیشنل ٹیکس نمبر نہیں ، 4 نے انتہائی معمولی ٹیکس ادا کیا: عمر چیمہ

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) سینئر تحقیقاتی صحافی عمر چیمہ نے دعویٰ کیا ہے کہ 2014 میں سپریم جوڈیشل کونسل نے ہائی کورٹ کے 12 ججز کا تقرر کیا لیکن ان میں سے 7 ایسے تھے جنہوں نے کبھی ٹیکس ریٹرن فائل نہیں کیا تھا اور وہ نان فائلر تھے جبکہ باقی 5لوگوں میں سے ایک صاحب کا نیشنل ٹیکس نمبر ہی نہیں تھا اور باقی 4 نے انتہائی معمولی ٹیکس ادا کیا۔

نجی ٹی وی دنیا نیوز کے پروگرام دنیا کامران خان کے ساتھ میں گفتگو کرتے ہوئے تحقیقاتی صحافی عمر چیمہ نے کہا کہ عام طور پر کئی بھرتیوں کو صرف اس وجہ سے کالعدم کر دیا جاتا ہے کیونکہ ان کیلئے باقاعدہ اشتہار نہیں دیا گیا ہوتا لیکن جب اعلیٰ عدلیہ کے جج صاحبان کا تقررہوتا ہے تو اس کیلئے کوئی اشتہار نہیں دیا جاتا اور ہمیں اس وقت پتا چلتا ہے جب ان کی تعیناتی کا نوٹیفکیشن جاری ہوجا تا ہے۔

In 2014, supreme judicial council appointed 12 high court judges. 7 of them hadn't paid tax, one without NTN and four paid negligible tax. — Umar Cheema (@UmarCheema1) July 14, 2017



انہوں نے کہا کہ 2014 میں سپریم جوڈیشل کونسل نے ہائی کورٹس کے 12 ججز مقرر کیے جن میں سے 8 لاہور اور 4 پشاور ہائیکورٹ کیلئے مقرر کیے گئے تھے۔ یہ معاملہ ججز کے معاملات ڈیل کرنے والی پارلیمانی کمیٹی کے پاس گیا۔ کمیٹی نے ایف بی آر سے ٹیکس ریکارڈطلب کیا تو بہت تہلکہ خیز انکشافات سامنے آئے ۔ ان 12 ججز میں سے 7 ایسے تھے جنہوں نے کبھی ٹیکس ریٹرن فائل نہیں کیا تھا اور وہ نان فائلر تھے جبکہ باقی 5لوگوں میں سے ایک صاحب کا نیشنل ٹیکس نمبر ہی نہیں تھا اور باقی چار نے انتہائی معمولی ٹیکس ادا کیا۔

عمر چیمہ نے کہا کہ ان ججز میں سے ایک صاحب نے 5 سال میںایک دفعہ ٹیکس ریٹرن فائل کیا جو کہ 1000 روپے بنتا تھا جبکہ ایک اور صاحب ایسے تھے جنہوں نے ایک سال میں 237 روپے اور دوسرے سال میں 245 روپے ٹیکس ادا کیا تھا۔

Look at income & tax of Masood Naqvi, newly-appointed LHC judge.Either he's not a successful lawyer or mis-declared. pic.twitter.com/9iHrhfGE9l — TaxPakistan (@TaxPakistan) November 10, 2014



عمر چیمہ نے کہا کہ ان جج صاحبان کے ٹیکس ریٹرنز دیکھ کر دو باتیں سامنے آتی ہیں ، ایک تو وہ اتنے اچھے وکیل نہیں تھے اور لوگ اپنے مقدمات کیلئے انہیں وکیل مقرر نہیں کرتے تھے جس کی وجہ سے ان کی آمدنی کچھ خاص نہیں تھی۔ دوسری بات جو سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ ان جج صاحبان کی بطور وکیل تو آمدنی اچھی تھی لیکن یہ اپنی آمدن چھپا کر ٹیکس بچاتے رہے۔

Justice Khalid Mehmood Malik, newly-appointed LHC judge, is a tax defaulter. Never filed tax return in last 5-year. pic.twitter.com/2a1cIid2CK — TaxPakistan (@TaxPakistan) November 9, 2014



عمر چیمہ نے مزید کہا کہ جب ان جج صاحبان کی تقرری کا معاملہ سامنے آیا تو اس وقت میں نے یہ سٹوری دی تھی لیکن یہ صرف اس وجہ سے نہیں چھپ سکی کیونکہ اس سے بعد میں ہمارے لیے مسائل پیدا ہو سکتے تھے۔ سٹوری شائع نہ ہونے پر میں نے وزیر اعظم کو خط لکھ کر اس سارے معاملے سے آگاہ کیا لیکن اسی شام ان ججز کے تقرر کی منظوری کا نوٹیفکیشن جاری کردیا گیا۔

Justice Ch Mushtaq Ahmed, newly-appointed LHC Judge, doesn't have NTN. Two such judges were also made in 2012. pic.twitter.com/GidJBlvebE — TaxPakistan (@TaxPakistan) November 8, 2014

Justice Haider Ali Khan, newly-appointed PHC judge. 5-year tax ranges b/w 257 to 22,350. No wealth statement in 5-yr. pic.twitter.com/a6oRzBoMpi — TaxPakistan (@TaxPakistan) November 7, 2014

Justice Ghazanfar Khan, newly-appointed judge of PHC. His 5-year tax ranges b/w 5,220-29,020. Wealth statement once. pic.twitter.com/PxmnhcvCjU — TaxPakistan (@TaxPakistan) November 7, 2014

Justice Younis Thaheem, newly-appointed judge of PHC, paid tax only once in 5-yr.That's Rs1000. No wealth statement. pic.twitter.com/LE6H19rdCK — TaxPakistan (@TaxPakistan) November 7, 2014

In 2014's tax directory, all SC judges named except CJ. Asked registrar if CJ didn't filed tax return or FBR not named in directory.No reply — Umar Cheema (@UmarCheema1) July 14, 2017

It's not only Sharif family whose assets are beyond declared source of income as alleged by JIT. This is a story of entire elite class. — Umar Cheema (@UmarCheema1) July 14, 2017