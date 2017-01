”حامد میر کامنہ اور بھینس کی۔۔۔“تحریک انصاف کے ترجمان فواد چوہدری نے ایسی شرمناک ترین بات کہہ دی کہ انٹرنیٹ پر ہنگامہ برپا ہوگیا

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان فواد چوہدری کو سینئر صحافی و اینکر پرسن حامد میر کے خلاف انتہائی گھٹیا زبان استعمال کرنے پر سوشل میڈیا پر شدید تنقید کا سامنا ہے ۔

ڈیلی پاکستان گلوبل کے مطابق فواد چوہدری کو منہ پھٹ انسان کے طورپر جانا جاتا ہے لیکن انہوں نے اخلاقیات کی تمام حدود اس وقت پار کردیں جب انہوں نے حامد میر کی تصویر ’جس میں وہ گائے کا دودھ دوہ رہے ہیں‘ سوشل میڈیا ویب سائٹ ٹوئٹر پر شیئر کی اور لکھا کہ ” یہ ناقابل یقین ہے، مجھے اتنے بڑے منہ اور گائے کی۔۔۔ میں فرق کرتے ہوئے بہت وقت لگا“۔

سوشل میڈیا پر کڑی تنقید کے بعد فواد چوہدری کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور انہوں نے اپنی ٹویٹ ڈیلیٹ کردی لیکن یہ بہت ہی دکھ کی بات ہے کہ پی ٹی آئی کے اتنے بڑے عہدیدار ایک معزز صحافی کے خلاف انتہائی گھٹیا زبان استعمال کر رہے ہیں۔

دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے ٹوئٹر اکاﺅنٹ پر انہیں 49 لاکھ سے زائد لوگ فالو کرتے ہیں لیکن عمران خان صرف 19 لوگوں کو فالو کرتے ہیں جن میں ان کی سابقہ اہلیہ جمائما گولڈ سمتھ اور دیگر پی ٹی آئی رہنما شامل ہیں۔ اپنے ٹوئٹر اکاﺅنٹ پر عمران خان جس ایک پاکستانی صحافی کو فالو کرتے ہیں وہ حامد میر ہی ہیں لیکن پی ٹی آئی کے ترجمان کی جانب سے اتنی گھٹیا زبان واقعی مضحکہ خیز ہے۔

واضح رہے کہ حامد میر نے گزشتہ دنوں خراب دودھ کے حوالے سے سپیشل پروگرام کیا تھا اور فواد چوہدری نے اسی پروگرام کی ایک تصویر شیئر کرتے ہوئے اخلاقی حدود پامال کی ہیں۔

Fawad Chaudhary has brought @PTIofficial into disgrace by this disgusting attack on veteran journalist @HamidMirGEO - deserves condemnation pic.twitter.com/7N3yVmhcnx