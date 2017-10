”اگر میں تمہاری جگہ ہوتا تو میری سابقہ بیوی۔۔۔“ عمران خان نے ریحام خان کے بارے میں چپکے سے ایسی بات کہہ دی کہ سوشل میڈیا پر ہنسی کاطوفان آ گیا، ہر کوئی جمائمہ کا شکریہ ادا کرنے لگا کیونکہ۔۔۔

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان تحریک انصاف (پی ٹی آئی) کے چیئرمین عمران خان کو جلسے جلوسوں میں ہمیشہ ہی غصے میں ’آگ‘ برساتے دیکھا گیا ہے مگر وہ طنز و مزاح بھی بہت پسند کرتے ہیں جس کا اندازہ ان کی اس تازہ ٹویٹ سے ہوتا ہے جس میں انہوں نے ناصرف دبے دبے الفاظ میں ریحام خان کو پیغام دیا بلکہ جمائمہ خان کا شکریہ بھی ادا کیا۔

عمران خان نے ٹوئٹر پر جاری پیغام میں کہا ”ہلکے پھلکے انداز میں، ایک دوست کہتا ہے اگر وہ میری جگہ ہوتا، تو اس کی سابقہ بیوی شریفوں سے پیسے لے کر اسے جیل میں ڈلوا دیتی!“

On a lighter note, a friend called to say if he had been in my place, his ex-wife wld have taken money from Sharifs & put him in jail!