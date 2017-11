پی ٹی وی کے ڈائریکٹر حالات حاضرہ کو ملازمت سے برطرف کردیا گیا ، نوٹیفکیشن جاری

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن) وزارت اطلاعات و نشریات نے خواتین اینکرز کو جنسی طور پر ہراساں کرنے کے الزامات کے بعد پاکستان ٹیلی ویژن کے ڈائریکٹر حالات حاضرہ آغا مسعود شورش کو ملازمت سے برطرف کردیا ہے اور اس حوالے سے وزارت نے نوٹیفکیشن بھی جاری کردیا ہے ، آغا مسعود شورش کے مستقبل کا فیصلہ وزیراعظم کی زیر صدارت ایک اجلاس میں کیا گیا۔

تفصیلات کے مطابق وزارت اطلاعات ونشریا ت نے پاکستان ٹیلی ویژن کے ڈائریکٹر کرنٹ افیئر ز آغا مسعود شورش کو نوکری سے برطرف کرتے ہوئے نوٹیفکیشن جاری کردیا ہے، رواں برس جنوری میں پی ٹی کی دو خواتین اینکرز تنزیلہ مظہر اور یشفین جمال کی جانب سے ڈائریکٹر کرنٹ افئیرز پی ٹی وی آغا مسعود شورش کے خلاف جنسی طور پر ہراساں کرنے کی شکایت کی گئی تھی جبکہ ان کے خلاف ادارے اور حکومت کے اعلیٰ عہدیداران کو عرصہ طویل سے درخواستیں موصول ہو رہیں تھیں، ان کے خلاف اعلیٰ سطح کی پانچ انکوائریاں جاری تھیں جن میں پی ٹی وی پر کام کرنے والی خواتین کو جنسی ہراساں کرنے کی3 تین درخواستوں سمیت اختیارات کے ناجائز استعمال اور فرائض میں غفلت کی انکوائریاں بھی شامل تھیں۔

Finally Darkest chapter of harrassment,corruption and nepotism is closed.thank you everyone who stood by us to make this happen

Special thanks to @ShaziaAttaMarri @NasimZehra @marvisirmed @Maria_Memon @MunizaeJahangir @SsamanJay @SaeedGhani1 @Fereeha @asmashirazi pic.twitter.com/c1xHwSSRZV