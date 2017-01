پی ٹی وی نے ڈاکٹر نعمان نیاز کومعطل کردیا

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن) سابق ساتھیوں پر اپنے بلاگز میں تنقید کے بعد پی ٹی وی کے سابق ڈائریکٹر سپورٹس ڈاکٹر نعمان نیاز کوحکومت نے پروگرام سے فارغ اور نوکری سے معطل کردیا، ڈاکٹرنعمان کے خلاف کافی عرصے سے شکایات تھیں لیکن پی ٹی وی ملازم حیدر اظہر ان کی نوکری کو لے ڈوبے، دونوں کے درمیان کشیدگی اس وقت پیداہوئی جب ڈاکٹرنعمان نے سابق ملازمین اور ساتھیوں کے بارے میں بے بنیاد باتیں شروع کردیں جس کا حیدراظہر نے اپنے جوابی بلاگ میں جواب دیاتھا۔یادرہے کہ ڈاکٹرنعمان نیاز’گیم آن ہے‘ کے عنوان سے پی ٹی وی سپورٹس پر کھیلوں سے متعلق پروگرام کی میزبانی کرتے تھے ۔

ڈاکٹرنعمان نیاز کی معطلی پر سوشل میڈیا پر طرح طرح کے تبصرے شروع ہوگئے ، کسی نے لکھاکہ اب ٹوئٹر پر انگلش کون بولے گااور کسی نے کہاکہ اب ڈاکٹر نعمان نیاز پی ٹی وی پر دکھائی نہیں دیں گے ۔ کسی دل جلے نے لکھاکہ 2017ءدھوکہ دہی کے نقاب ہونے کا سال ہے ۔

No more Dr. Nauman Niaz on PTV shit yar ab english kon bolega

2017 the year frauds get exposed. First Pep and now Dr. nauman.