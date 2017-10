جنید صفدر کی طلعت حسین کی بیٹی سے منگنی کی خبریں، معروف صحافی نے سختی سے تردید کردی

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن)مریم نوا زکے بیٹے جنید صفدر کی سینئر صحافی طلعت حسین کی بیٹی کے ساتھ منگنی کی افواہیں گرم ہونے کے بعد سینئر صحافی طلعت حسین نے ایسی خبروں کی تردید کرتے ہوئےانہیں من گھڑت اور بے بنیاد قرار دیا ہے۔

تفصیلات کے مطابق 26اگست2017ءکو سوشل میڈیا پر خبریں گردش کرنے لگیں کہ معروف صحافی اور اینکر پرسن طلعت حسین کی بیٹی کی مریم نواز شریف کے بیٹے جنید صفدر کے ساتھ منگنی ہوگئی ہے، بعد ازاں گذشتہ دنوں ایک بار پھر یہ خبریں سوشل میڈیا پر تیزی سے گردش کرنا شروع ہوگئیں ، یہ خبریں بغیر ثبوت کے گردش کر رہی تھیں کسی بھی سوشل میڈیا صارف کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا، تاہم چند ویب سائٹس نے اس خبر کو شائع کیا ۔ سوشل میڈیا پر مسلسل پروپیگنڈے کے بعد معروف اینکر پرسن اور صحافی سید طلعت حسین میدان میں آگئے ، ان کا کہنا تھا کہ میرے تمام بیٹے ابھی بہت چھوٹے ہیں اور وہ سب سکول جا رہے ہیں جبکہ سبھی اپنی عملی زندگی شروع کرنے سے بہت دور ہیں ، میرے خلاف جھوٹا پروپیگنڈہ کیا جا رہا ہے اور جھوٹوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔

Ugly people spreading ugly lies involving me and my children. Character assassination campaign in full swing. 1 pic.twitter.com/Au67GaDkXn