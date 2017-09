حکومتی فنڈ سے بھرپور مہم ، یاسمین راشدنے جرات اوربہادری سے مقابلہ کیا:عمر ان خان

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن) پی ٹی آئی کے چیرمین عمران خان کا کہنا تھا کہ این اے 120میں حکومتی فنڈ سے بھرپور مہم میں یاسمین راشدنے جرات اوربہادری سے مقابلہ کیا۔

سوشل میڈیا اکاﺅنٹ پر اپناپیغام شیئرکرتے ہوئے عمران خان کا کہنا تھا کہ ن لیگ نے حلقہ این اے 120میں وسائل کابے دریغ استعمال کیا،وفاقی،صوبائی اورضلعی حکومت کو اس میں استعمال کیاگیا۔

عمران خان نے اس موقع پر پی ٹی آئی کے تمام کارکنان اور خواتین کی انتھک محنت کو بھی سراہا۔

Want to thank all our PTI workers, esp our women, who worked tirelessly in the election campaign. https://t.co/bfMNZGtbtq