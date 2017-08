اسلام آباد (ویب ڈیسک) ریحام خان نے خیبر پی کے میں بلین ٹری منصوبے میں کرپشن کی نشاندہی کر دی۔ ریحام خان نے احتساب کمشن کے پاس پڑی درخواست ٹویٹ کر دی۔ درخواست میں فاریسٹ آفیسر پر چار کروڑ روپے کمشن بنانے کا الزام ہے اور کہا گیا ہے کہ ڈیڑھ کروڑ پودوں میں سے ایک بھی نہیں لگایا گیا۔

Before trolling read these documents & provide answers. Billion Trees or billion cover ups https://t.co/6H4BQch95w