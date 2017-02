”آئی ایس آئی کا یہ اعلیٰ ترین عہدیدار فون کرکے مجھ پر دباﺅ ڈال رہا ہے کہ شریف فیملی کے لئے۔۔۔“معروف صحافی نے تہلکہ خیز دعویٰ کردیا

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) سینئر صحافی و اینکر پرسن ارشد شریف نے الزام عائد کیا ہے کہ شریف خاندان پر تنقید کرنے کے باعث انہیں آئی ایس آئی کے ایک اعلیٰ عہدیدار کی جانب سے دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔

سوشل میڈیا ویب سائٹ ٹوئٹر پر اپنے پیغام میں ارشد شریف کا کہنا تھا کہ آئی ایس آئی کے کاﺅنٹر انٹیلی جنس ڈیپارٹمنٹ (سی آئی ) کے ڈائریکٹر جنرل (ڈی جی) میجر جنرل فیض نے انہیں فون کیا اور صحافتی اخلاقیات پر سمجھوتہ کرنے کا کہا۔ ’’میں نے کبھی سچ پر سمجھوتہ نہیں کیا اور نہ ہیمستقبل میں کروں گا۔‘‘

DG Counter Intelligence #ISI Maj Gen Faiz called for managing journalistic narrative. Never compromised on truth & would not. pic.twitter.com/mn6cI5MdoH — Arshad Sharif (@arsched) February 19, 2017

انہوں نے سوال اٹھایا کہ کیا ڈی جی سی آئی کا نیا کام شریف فیملی پر تنقید کرنے والے صحافیوں کو قابو کرنا ہے؟ کہیں یہ سب ڈی جی آئی ایس آئی کی شریف خاندان کے ساتھ رشتہ داری کے باعث تو نہیں ہو رہا ؟

ارشد

Is the new role of DG CI #ISI to manage journalists critical of #SharifFamily for a reason? Family relationship of DGI? #Pakistan pic.twitter.com/COVDHHS8x3 — Arshad Sharif (@arsched) February 19, 2017

شریف کا کہنا تھا کہ اگر ڈی جی سی آئی صحافیوں کی بجائے دہشتگردوں کی دھمکیوں پرتوجہ دیں تو پاکستان سے دہشتگردی ختم ہو جائے گی ۔

If DG CI #ISI spends more time in managing terror threats than journalists, terrorism would be abated. #Pakistan @OfficialDGISPR pic.twitter.com/1vew7YRLMH — Arshad Sharif (@arsched) February 19, 2017

ارشد شریف نے طنز کرتے ہوئے کہاکہ ’’ لگتا ہے کہ ڈی جی سی آئی میجر جنرل فیض کو صحافیوں کو قابو کرنے میں زیادہ دلچسپی ہے اس لیے انہیں ڈی جی آئی ایس پی آر ہونا چاہیے۔‘‘