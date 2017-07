ماروی میمن کیلئے فرانسیسی صدر کی طرف سے خصوصی ایوارڈ

اسلام آباد (ویب ڈیسک) فرانس کے صدر نے اپنے شعبے میں غیر معمولی کارکردگی اور کامیابیوں کے اعتراف میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی چیئرپرسن ماروی میمن کو فرانس کا پر وقار ایوارڈ ”دی نیشنل آرڈر آف میرٹ“ تفویض کیا ہے۔ اسلام آباد میں فرانسیسی سفارتخانے میں جمعہ کو ایک تقریب ہوئی جس میں فرانسیسی سفیر مادام مارٹین ڈورنس نے ماروی میمن کو فرانسیسی صدرکی جانب سے یہ ایوارڈ تفویض کیا۔ اس پروقار تقریب میں وفاقی وزراء‘ ارکان پارلیمنٹ اور ڈپلومیٹک کمیونٹی سمیت آزاد کشمیرکے صدر اور وزیراعظم نے بھی شرکت کی۔

