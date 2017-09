ورکنگ باونڈری پر بھارتی فوج کی بلا اشتعال فائرنگ سے شہادتیں ،دفتر خارجہ نے بھارتی ہائی کمشنر کو طلب کر کے احتجاج ریکارڈ کرادیا

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن )دفتر خارجہ نے بھارتی ہائی کمشنر گوتم بمباانوالا کو طلب کر کے ورکنگ باونڈری پر بھارتی فوج کی بلا اشتعال فائرنگ سے 6پاکستانی شہریوں کی شہادت پر شدید احتجاج ریکارڈ کرایا ہے ۔میڈ یا رپورٹس کے مطابق قائم مقام سیکریٹری خارجہ اعتزاز احمد نے بھارتی ہائی کمشنر کو طلب کیا اور انہیں احتجاجی مراسلہ تھما یا ہے ۔واضح رہے کہ عالمی یوم امن کے دن ورکنگ باونڈری پر بھارتی فوج کی بلا اشتعال فائرنگ سے4خواتین سمیت6افراد شہید جبکہ 26زخمی ہو گئے۔بھارتی فوج نے ورکنگ باﺅنڈری کے چاروا ،ہڑپال اور چھپار سیکٹر پر بلا اشتعال فائرنگ کی جس کے نتیجے میں 6افراد شہید جبکہ 15خواتین اور 5بچوں سمیت 26شہری زخمی ہو گئے ۔

Indian brutality on World Peace Day martyred 6 innocent Pakistanis, injured 26 along working boundary in Chappar/Harpal/Charwa Sector. pic.twitter.com/LNxHd64Kd3