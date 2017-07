پی آئی اے حکام نے شیری رحمان کے بیگ کا تالا توڑدیا،بے نظیر بھٹو کا سکارف نکل آیا

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن)پی آئی حکام نے پیپلزپارٹی کی رہنما سینیٹر شیری رحمان کے بیگ کی تلاشی لینے کیلئے ان کے بیگ کا تالا توڑ دیا ،بیگ سے بے نظیر بھٹوکی تصویر والاسکار ف نکل آیا۔

تفصیلات کے مطابق باکمال لوگ اور لاجواب سروس کی حامل پی آئی اے نے شیری رحمان کے بیگ کاتالا توڑ کر تلاشی لینے کا کارنامہ اس وقت سرانجام دیا جب وہ اسلام آباد سے فلائٹ نمبر 369 پر کراچی آرہی تھیں،شیری رحمان نے پی آئی اے حکام پر الزام عائد کرتے ہوئے کہاکہ عملے نے میرے بیگ کی تلاشی لینے کیلئے بیگ کا تالا توڑا ہے جبکہ بیگ میں سے صرف کتابیں اور ایک سکارف نکلا ہے جس پر بی بی شہید بے نظیر بھٹو کی تصویرپرنٹ ہے۔نجی ٹی وی اے آر وائے نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے شیری رحمان نے اپنا رد عمل دیتے ہوئے کہاکہ میری سمجھ میں نہیں آرہا کہ تلاشی کیوں لی گئی؟حالانکہ میں ہمیشہ بیگ تلاشی کے لئے خود پیش کرتی ہوں۔ان کا کہنا تھاکہ اس کارروائی سے ایسا لگتا ہے کہ حکومت مجھے کوئی اشارہ دینا چاہ رہی ہے۔

Don't know what they were expecting to find in my bags,but after breaking locks all they founds were books and Benazir Bhutto Shaheed scarf pic.twitter.com/MtGG6M3ovH