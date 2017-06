اسلام آباد (صباح نیوز) مریم نواز شریف نے اپنے بیٹے کی گریجویشن پر اظہار مسرت کرتے ہوئے ٹوئٹ میں کہا ہے کہ انہیں اپنی زندگی کی بہترین خبر مدینہ منورہ میں ملی جو کہ شہر ہے حضورﷺ کا، جنید نے پہلی پوزیشن لے کر گریجوایشن کرلی، شکر ہے الحمدللہ۔

Got the best news of my life in Madinah Munawara,the city of the Prophet PBUH. Junaid graduated with 1st class honours. Shukar Alhamdolillah pic.twitter.com/dypjpAJwfL