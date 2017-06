آئل ٹینکر حادثے میں 200قیمتی جانوں کے ضیاع پر افسوس ہے :عمران خان

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن )تحریک انصاف کے چیئر مین عمران خان نے احمد پور شرقیہ کے قریب آئل ٹینکر میں آگ بھڑکنے سے قیمتی جانوں کے ضیاع پر اظہار افسوس کیا ہے،ان کا کہنا ہے کہ آج صبح احمد پور شرقیہ میں دل دہلا دینے والا حادثہ پیش آیا ہے جس کے نتیجے میں 200افراد جاں بحق ہو گئے ۔

حادثے کے بعد مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر پیغام دیتے ہوئے عمرا ن خان نے کہا کہ آئل ٹینکر میں آگ بھڑکنے سے 200افراد جاں بحق ہو گئے جو کہ قومی سانحہ ہے ۔انہوں نے احمد پور شرقیہ میں موجود رہنماﺅں کو ہدایت کی کہ امدادی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا جائے تاکہ زخمیوں اور متاثرہ خاندانوں کی مدد کی جا سکے ۔واضح رہے کہ احمد پور شرقیہ میں قومی شاہراہ پر ٹائر پھسلنے سے آئل ٹینکر الٹ گیا ،جس کے بعد مقامی لوگوں نے ٹینکر سے بہتا پیٹرول جمع کرنا شروع کردیا اور اسی دوران دھماکے کے ساتھ ٹینکر میں آگ بھڑک اٹھی جس کے نتیجے میں 123افراد جاں بحق جبکہ متعدد زخمی ہو گئے ۔

مزید خبریں :عید سے ایک دن پہلے ہولناک حادثہ بہاولپور کے قریب نیشنل ہائی وے پر آئل ٹینکر میں آگ بھڑ ک اٹھی ،123افراد جاں بحق ،متعدد زخمی

Have asked ldrship present in area to immed assess what assistance can be provided to the injured and to families of victims. https://t.co/E1aTtoocke