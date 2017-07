ایچ ای سی نے پاکستان کی چار یونیورسٹیوں میں داخلوں پر پابندی لگادی، خبردارکردیا

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن) ہائر ایجوکیشن کمیشن (ایچ ای سی) نے ملک کے مختلف شہروں کی چار یونیورسٹیوں میں داخلوں پر پابندی عائد کردی اور طلباءکو خبردار کرتے ہوئے کہاکہ مذکورہ اداروں میں داخلہ مت لیں ۔ ایچ ای سی کی جانب سے جن چار یونیورسٹیوں میں داخلوں پر پابندی عائد کی گئی ہے ان میں الخیر یونیورسٹی آزاد جموں اینڈ کشمیر، گلوبل انسٹیٹیوٹ لاہور، امپیریئل کالجز آف بزنس سٹڈیز لاہور اور پرسٹن انسٹیٹیوٹ آف منیجمنٹ سائنسز اینڈ ٹیکنا لوجی کراچی شامل ہیں۔

اس ضمن میں ای سی پی کی جانب سے ایک آفیشل نوٹیفکیشن بھی جاری کیا گیا ہے جس میں طلباءکو ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ وہ مذکورہ تعلیمی اداروں میں داخلوں کی درخواست دینے کے بجائے متبادل تلاش کریں۔ایچ ای سی کا کہنا ہے کہ انتظامی اور مالی بے ضابطگیاں سامنے آنے کے بعد ان اداروں کو داخلے سے متعلق دی جانے والی درخواستیں بھی معطل کردی گئی ہیں۔ہائر ایجوکیشن کمیشن کا مزید کہنا تھا کہ طلباءپر یہ بات واضح کردینا چاہتے ہیں کہ ان اداروں سے موصول ہونے والی کوئی بھی ڈگری تسلیم نہیں کی جائے گی۔

Beware: Do not get admission in the institutions stated below pic.twitter.com/fdcv83km8J