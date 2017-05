پاکستان کے انگریزی اخبار نے رمضان کے چاند کی خبر ایسی زبا ن میں شائع کر دی کہ دیکھنے والے بھی حیران رہ گئے ، سوشل میڈیا پر بھی شو ر مچ گیا

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن ) پاکستان کے انگریزی اخبار نے رمضان کے چاند کی خبر ایسی زبان میں شائع کر دی کہ دیکھنے والے بھی ہکا بکا رہ گئے تاہم بعد میں اسے درست کر دیا گیا ۔

اینکر پرسن اور تجزیہ نگار نصر ت جاوید نے اپنے ایک ٹویٹ میں آج انگریزی اخبار ” دی نیوز “ کے اسلام آباد /راولپنڈی ایڈیشن کے سٹی پیج پر نشر ہونے والی ایک خبر کی نشاندہی کی ہے جسے غلطی سے ایسی زبان میں شائع کر دیا گیا جو سمجھ سے ہی باہر تھی ۔ خبر دیکھنے والے انگریزی اخبار پر اس عجیب و غریب زبان میں شائع ہونے والی خبر کو دیکھ کر حیران پریشان رہ گئے ۔

دراصل یہ خبر رمضان المبارک کے چاند کے حوالے سے دی گئی تھی جسے غلطی کے بعد ٹھیک کر کے شائع کر دیا گیا ہے ۔

انگریزی اخبار میں رمضان المبارک کی خبر کسی دوسری زبان میں شائع ہونے کے بعد سوشل میڈیا پر بھی شدیدتنقید کی جا رہی ہے اور بعض افراد اسے چینی زبان سمجھ کر طرح طرح کے کمینٹس دے رہے ہیں ۔

@javeednusrat Maybe the news have started publication on some other planet too ... so message for aliens



محمد عدیل نامی ایک صارف نے خبر پر کمینٹس دیتے ہوئے لکھا ہے کہ ”شائد اخبار نے کسی دوسرے سیارے پر بھی اشاعت کا آغاز کر دیا ہے لہذٰا یہ خبر خلائی مخلوق کیلئے پیغام ہے“۔

How the decode this language that has appeared on upper half of the City Page of The News this morning?! pic.twitter.com/OJj2O4kkEB