”انتہائی شرم کی بات ہے کہ۔۔۔“ نواز شریف کے بچوں کے قابل ضمانت وارنٹ جاری ہونے کے بعد عمران خان بھی میدان میں آ گئے، انتہائی حیران کن بات کہہ دی

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان تحریک انصاف (پی ٹی آئی) کے چیئرمین عمران خان نے کہا ہے کہ ناااہل وزیراعظم کو پروٹوکول دے کر معاشرے کو یہ پیغام دیا گیا کہ طاقتور بلاخوف قانون توڑ سکتا ہے۔

عمران خان نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر جاری اپنے پیغام میں کہا کہ ”ایک بے عزت اور نااہل وزیراعظم کو سرکاری پروٹوکول دیا گیا۔ وہ ناصرف نااہل ہے بلکہ اس پر ٹیکس چوری، جعل سازی، منی لانڈرنگ وغیرہ کے بھی الزامات ہیں۔ اسے سرکاری پروٹوکول دینا بڑے شرم کی بات ہے۔“

The official protocol given to a disgraced, disqualified PM, also accused of tax evasion, forgery, money laundering etc, is shameful.

اس کے بعد انہوں نے ایک اور پیغام جاری کیا اور لکھا ”نواز شریف کو سرکاری پروٹوکول دے کر معاشرے کو یہ غلط پیغام دیا گیا کہ طاقتور بے خوف ہو کر قانون توڑ سکتا ہے۔ واضح ہو گیا کہ یہ جمہوریت نہیں بلکہ مافیہ کا ’قبضہ‘ ہے۔“

Sends wrong message to society: that the powerful can break laws with impunity. Clearly this is mafia rule not democracy. https://t.co/mwAqevE5er