پاکستانیوں کے فون ٹیپ کرنے والا خفیہ ادارے کا یہ آفیسر لندن جا کر نواز شریف سے ملا اور دونوں۔۔۔ ایسا انکشاف سامنے آ گیا کہ ہر پاکستانی کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان تحریک انصاف (پی ٹی آئی) چیئرمین عمران خان نے 4 روز لندن میں رہنے پر آئی بی چیف سے مطالبہ کر دیا ہے لیکن اب انکشاف ہوا ہے کہ صرف وہ ہی نہیں بلکہ انچارج ٹیلی فون ٹیپنگ جے ڈی جی بھی لندن میں ہی تھے۔

یہ انکشاف سینئر صحافی اسد کھرل نے پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان کی ٹویٹ کا جواب دیتے ہوئے کیا۔ عمران خان نے اپنے ٹویٹ میں کہا ”آئی بی چیف کو فوراً مستعفی ہونا چاہئے۔ وہ حکومتی خرچے پر چار روز لندن میں کیا کر رہے تھے؟ کیا وہ نااہل وزیراعظم سے ملنے گئے تھے؟“

IB head must resign immediately. What was he doing visiting a disqualified PM in London over 4 days at taxpayer expense?