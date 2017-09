’’ ہم نے آپ کا ایک انجنئیر بلوچستان میں بجلی کی موٹر لگاتے ہوئے پکڑ لیا ہے‘‘ بھارتی وزیر خارجہ کو اعجاز الحق کا ایسا کرارہ جواب کہ سشما سوراج پڑھ لے تو شرم سے ڈوب مرے

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن)پاکستان مسلم لیگ(ضیا) کے سربراہ اور ممبر قومی اسمبلی اعجاز الحق نے بھارتی وزیر خارجہ سشما سوراج کو اپنے ٹویٹر پراسکے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں کہے اس جملہ کہ ’’پاکستان دہشت گرد پیدا کرتا ہے اور ہم انجینئرز ڈاکٹرزپیدا کرتے ہیں‘‘ پر بھارتی فوج کے دہشت گرد جاسوس کلبھوشن یادیوکی تصویر لگا کر کرارہ جواب دیا ہے اورلکھا ہے کہ ’’ ہم نے آپ کا ایک انجنئیر بلوچستان میں بجلی کی موٹر لگاتے ہوئے پکڑ لیا ہے‘‘ اعجاز الحق نے بھارتی دہشت گردی پر سشما سوراج کو آئینہ دکھاتے ہوئے اپنے مزید ٹویٹس میں کہا ہے کہ سشما اپنے جن انسٹی ٹیوشنز کی کارکردگی پر اترا رہی ہیں انہیں ان کی اصل کارکردگی دیکھنا چاہے کہ وہ کس طرح ایل او سی اور مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کررہے ہیں ۔جہاں انسانوں پر پیلٹ گولیاں برسا کر انہیں اندھا اور معذور کیا جارہا ہے جبکہ پاکستان کی فوج اور قوم ان دہشت گردوں کے خلاف جنگ لڑتے ہوئے اپنی جانیں قربان کررہی ہے جنہیں بھارت پیدا کررہا ہے۔

Pak produces terrorists and we produce engineers : Sushma Swarag.

We caught one of their "Engineer" fixing electric motor in Balochistan pic.twitter.com/WImhIdxKn4