اسرائیل کا شامی فوجی اڈے پر حملہ ، اسلحہ ڈپو تباہ

دمشق(ڈیلی پاکستان آن لائن) اسرائیل نے دمشق کے بین الاقوامی ہوائی اڈے کے قریب واقع فوجی اڈے پرحملہ کردیا ہے۔حملے میں شامی افواج کا اسلحہ ڈپو مکمل طور پر تباہ ہوگیا۔

نیویارک ٹائمز کے مطابق شامی فوجی اڈے پر اسرائیل کے میزائل حملے میں فیول ٹینک اور ویئر ہاؤس کو نقصان پہنچا ہے، جبکہ بی بی سی کے مطابق میزائل حملے میں اس فوجی اڈے میں واقع حزب اللہ کا اسلحہ ڈپو تباہ ہوا ہے۔

اسرائیلی انٹیلی جنس کے وزیر اسرائیل کاٹز نے کہا کہ دمشق کے قریب ہونے والا حملہ اسلحے کی ترسیل روکنے کے لیے اسرائیل کی حکمت عملی کے تحت تھا اور اسرائیل کو جب ضرورت ہو گی وہ کارروائی کا حق محفوظ رکھتا ہے۔

