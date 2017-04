ریاض پیر زادہ کے بعد ایک اور وفاقی وزیر مستعفی ہونے والا ہے، حامد میر کا دعویٰ

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) وفاقی وزیر کھیل ریاض حسین پیر زادہ وزیر اعظم سے ملاقات کا وقت نہ ملنے پر اپنے عہدے سے مستعفی ہو چکے ہیں لیکن اب ایک اور حیران کن خبر سامنے آئی ہے کہ ایک اور وفاقی وزیر بھی مستعفی ہونے کی مکمل تیاری کر چکے ہیں۔

سینئر صحافی و اینکر پرسن حامد میر نے سوشل میڈیا ویب سائٹ ’ٹوئٹر‘ پر ایک ٹویٹ کے ذریعے بتایا ہے کہ صرف ریاض حسین پیرزادہ ہی مستعفی نہیں ہوئے بلکہ عنقریب ایک اور وفاقی وزیر بھی استعفیٰ دینے جا رہاہے ۔ مستقبل قریب میں مستعفی ہونے والا وفاقی وزیر نواز حکومت پر کرپشن کے الزامات بھی لگائے گا۔

واضح رہے کہ وفاقی وزیر کھیل ریاض حسین پیرزادہ نے وزارت میں بے جا مداخلت اور ڈی جی سپورٹس اختر نواز گنجیرا کو عہدے سے ہٹانے کی وجہ سے اپنی وزارت سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ انہوں نے وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری فواد حسن فواد کے خلاف بھی بیان دیا ہے جس کی تفصیل یہاں کلک کرکے پڑھی جا سکتی ہے۔

It's not only Riaz Pirzada another fed minister may also resign from cabinet and he will make charges of corruption