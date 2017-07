اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن) سینئر صحافی حامد میر نے انکشاف کیا ہے کہ حدیبیہ پیپرز ملز کیس کھولنے کا فیصلہ کرلیاگیا اور اسحاق ڈار کیلئے دوبارہ نئی پریشانی کھڑی ہوگئی ۔

ذرائع کے مطابق عدالت میں دیئے گئے بیان کے مطابق نیب نے کیس دوبارہ کھولنے کے لیے فائل تیار کرلی ہے اور منگل یا بدھ کو اپیل دائر کردی جائے گی ۔

Hudabia paper mills case will be reopened and now Ishaq Dar again in trouble